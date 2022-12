Basketball: Brittney Griner ist nach Gefangenaustausch zwischen Russland und den USA frei

Die US-Amerikanerin, die von 2015 bis 2022 in den Sommerpausen der WNBA auch für den russischen Verein UGMK Jekaterinburg auflief, war im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mitführte. Daher musste sich die zweimalige Olympiasiegerin im Basketball wegen Verstößen gegen nationale Drogengesetze verantworten.