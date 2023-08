Hollatz-Verletzung überschattet DBB-Sieg gegen Griechenland

Große Sorgen beim der deutschen Basketball-Nationalmannschaft kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und den Philippinen . Der deutliche 84:71-Erfolg im vorletzten Test gegen Griechenland rückt wegen einer Verletzung in den Hintergrund.

Sollte der Point Guard so kurz vor der Weltmeisterschaft ausfallen, würde dies ein großes Loch in den Kader von Bundestrainer Gordon Herbert reißen. Der 22-Jährige ist einer der wenigen Point Guards im Kader. Das DBB-Team muss verletzungsbedingt auch schon auf Guard Nick Weiler-Babb vom FC Bayern Basketball verzichten .

DBB-Team feiert überzeugenden Sieg gegen Griechenland

Im Spiel zeigten Deutschlands Basketballer bei Teil eins ihrer WM-Generalprobe in der Wüste eine überzeugende Leistung. Gegen Griechenland ohne Superstar Giannis Antetokounmpo gewann die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder am Samstag nach einer insgesamt sehr konzentrierten und überzeugenden Leistung verdient mit 84:71 (33:32).

Mit dem Sieg in der Neuauflage des EM-Viertelfinals aus dem Vorjahr, als Deutschland Antetokounmpo und Co. auf dem Weg zu Bronze auf dem Turnier geworfen hatte, stehen die Deutschen nun bei vier Siegen aus fünf Testspielen.

Lediglich am vergangenen Sonntag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Hamburg das Finale des Supercups gegen den WM-Mitfavoriten Kanada mit 112:113 nach Verlängerung verloren. Der finale WM-Test steht am Sonntag (18.00 Uhr/Magenta Sport) ebenfalls in Abu Dhabi gegen die USA an, die am Freitag gegen Griechenland 108:86 gewonnen hatten.