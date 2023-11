Trotz Sabally: DBB-Damen verlieren gegen Italien

Deutschlands Basketballerinnen haben beim Comeback-Doppelpack von Starspielerin Satou Sabally einen Dämpfer hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem ungefährdeten 85:41-Erfolg in Tschechien kassierte das deutsche Team im Härtetest gegen Italien in Hamburg eine verdiente 53:70 (27:36)-Niederlage.

Sabally, die in der abgelaufenen Saison der US-Profiliga WNBA bei den Dallas Wings starke Leistungen gezeigt hatte, spielte in den beiden EM-Qualifikationsspielen erstmals seit vier Jahren im Nationalteam. Doch auch die elf Punkte der 25-Jährigen konnten die Niederlage am Sonntag nicht verhindern. Am Donnerstag war Sabally noch Topscorerin mit 21 Punkten.