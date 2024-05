Erkauft sich Absteiger Crailsheim BBL-Lizenz?

Gibt es doch noch Hoffnung? Seit vergangenem Sonntag steht fest, dass in der Basketball-Bundesliga neben Tabellenschlusslicht Tigers Tübingen auch die Hakro Merlins Crailsheim absteigen. Sechs Jahre lang hielt sich der Klub aus Baden-Württemberg in der BBL, nun steht der Gang in die Pro A an. Oder doch nicht?