2,20-Meter-Mädchen verblüfft die Basketball-Welt

Die Chinesin dominierte bei der am vergangenen Wochenende beendeten U18-Asienmeisterschaft nahezu nach Belieben und sticht nicht nur wegen ihrer Punkteausbeute heraus. Ziyu überragt ihre Mitspielerinnen und Gegnerinnen dank ihrer Körpergröße von 2,20 Metern um teilweise einen halben Meter, weswegen es etwas absurd aussieht, wenn sie den Ball nahezu aus dem Stand in den Korb stopft oder über das Brett ablegen kann - während ihre Gegnerinnen an ihrer Größe verzweifeln.

Beim 97:81-Erfolg der Chinesinnen über Japan stellte sie einen neuen Rekord auf: Nie zuvor gelangen einem Mädchen bei dem Turnier mehr Punkte in einem Spiel! Sagenhafte 44 Zähler legte Ziyu auf, die Quote von 20 getroffenen Würfen bei 22 Versuchen ist außergewöhnlich - und wird zudem garniert mit 14 Rebounds, fünf Assists und zwei Steals.

Ziyu bald zu Caitlin Clark in die WNBA?

Das habe sie auch in der Vergangenheit schon so gehandhabt, angeleitet von ihren Eltern, die beide Basketballspieler waren. „So kam ich mit dem Sport in Berührung, als ich in der Grundschule war“, sagte Ziyu. In der ersten Klasse soll sie übrigens damals schon einen Meter und sechzig Zentimeter gemessen haben.