Basketball: Bayern-Coach will Geschichte schreiben

SPORT1 04.09.2024 • 22:45 Uhr Gordon Herbert hat als neuer Bayern-Trainer große Ziele mit den Münchnern. Ein Neuzugang bereitet etwas Sorgen.

Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neue Spieler: Die Basketballer des FC Bayern gehen mit einem großen Umbruch, aber auch mit großen Zielen in die neue Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei soll kein Geringerer als der deutsche Weltmeister-Trainer helfen. Der ehemalige DBB-Coach Gordon Herbert hat klare Ziele bei den ambitionierten Münchnern. „Ich habe Visionen. Konkret lauten diese: Die Meisterschaft in der Liga zu wiederholen und in der EuroLeague die Top 4 zu erreichen“, sagte Herbert bei seiner Vorstellung am Montag.

Gesundheitsprobleme bei Bayern-Star

Ein Ziel auf Europas Bühne, das bisher kein deutscher Verein erreicht hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten verpassten die Münchner die K.o.-Phase als Tabellen-15. der Hauptrunde deutlich. Dabei mithelfen soll eigentlich Johannes Voigtmann. Doch zu Beginn seiner Mission muss Herbert vielleicht auf den Neuzugang verzichten.

„Er hat sich bei Olympia am Fuß verletzt“, verriet Herbert, der noch weitere schlechtere Nachrichten verbreitete. „Zuletzt kam auch noch eine Innenohrinfektion dazu. Auf beiden Seiten. Er musste Antibiotika nehmen. Das wirft ihm im Heilungsprozess zurück“, so Herbert, der am 20. September beim Liga-Auftakt gegen die Niners Chemnitz sein Pflichtspieldebüt gibt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im FCB-Puzzle spielt Voigtmann eine zentrale Rolle. „Er ist ein herausragender Spieler, hat tolle Führungsqualitäten. Seine Werte im Leben und wie er sich in der Kabine verhält, sind gerade für junge Spieler sehr wichtig“, lobte Herbert den Weltmeister von 2023 auf Nachfrage von SPORT1.

Er fügte hinzu: „Wir sind erst seit einer Woche komplett, die Nationalspieler hatten ja nach Olympia noch Urlaub. Ich muss jetzt aus einem Team, das viele tolle individuelle Spieler hat, eine Gemeinschaft formen.“

So will Herbert das neue Team formen

Teambuilding-Maßnahmen sollen dabei helfen, wie er auf SPORT1-Nachfrage erklärte. „Aktivitäten wie Klettern, Canyoning, das finde ich super, das schweißt zusammen. Da wächst man auch als Team zusammen. Mal sehen, wann wir dafür Zeit finden.“

Immerhin kennt der Kanadier einen Großteil seines Kaders aus der Nationalmannschaft. Mit Niels Giffey, Andreas Obst, Nick Weiler-Babb sowie den Zugängen Oskar da Silva und Johannes Voigtmann ist Herbert aus DBB-Zeiten zuletzt vertraut. Neu bei den Bayern ist auch Shabazz Napier. Der ehemalige NBA-Profi kennt Voigtmann und Giffey aus College-Zeiten und ist der größte Name im FCBB-Kader.

{ "placeholderType": "MREC" }

FC Bayern: Neuer Sportdirektor

Neu ist hingegen der Sportdirektor in der Chefetage bei den Bayern. Dragan Tarlac folgte auf Daniele Baiesi, der nach zehn Jahren in Deutschland in seine italienische Heimat zurückgekehrt war. Zuletzt war Tarlac drei Jahre lang Teamdirektor der serbischen Nationalmannschaft.