Mit ihr endete die goldene Ära: Eine vergessene deutsche Heldin!

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich den Traum vom Meistertitel in der WNBA erfüllt und treten damit in die Fußstapfen von Marlies Askamp. Einer deutschen Basketball-Heldin, die heute kaum noch jemand kennt.

Dazu erhielt der „Große Blonde“ nach der Saison 2006/07 als erster Europäer den Preis für den wertvollsten Spieler (MVP) der Saison und brachte es stolze 14-mal zum All-Star. Und seine riesigen Erfolge klingen bis heute nach. Sobald ein Deutscher in der NBA auf sich aufmerksam macht oder wie Maximilian Kleber in diesem Jahr sogar ins Finale einzieht, heißt es, er könne in Nowitzkis Fußstapfen treten.

Dass es auch im Frauen-Basketball eine ehemalige Spielerin mit einer ähnlichen Vita gibt, weiß in der breiten Öffentlichkeit dagegen kaum jemand. Schließlich gab es vor dem Coup von Leonie Fiebich und Nyara Sabally, die am Sonntag den Titel in der WNBA gewannen, ebenfalls eine Deutsche, die das schon Jahre zuvor schaffte. Wer aber ist die in Vergessenheit geratene Vorgängerin des deutschen Duos?