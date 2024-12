"Völliger Schwachsinn" - Bundesliga-Zoff eskaliert

Nach massiver Kritik von Hamburgs Coach Benka Barloschky an Ludwigsburgs Spielweise meldet sich Riesen-Vorsitzender Alexander Reil zu Wort. Der Zoff geht weiter.

Am vergangenen Wochenende ist in der Basketball-Bundesliga eine Debatte über Härte und Fairness entbrannt. Hamburg-Towers-Coach Benka Barloschky kritisierte nach der 66:73-Niederlage gegen die MHP Riesen Ludwigsburg die physische Spielweise der Schwaben scharf.

„Es ist immer am Rande des Fouls. Man könnte so gut wie in jeder Possession ein Foul pfeifen, aber das machen die Schiedsrichter natürlich nicht“, monierte der 36-Jährige. Schließlich könne ein Schiedsrichter „nicht 60 Fouls im Spiel pfeifen“.