Überraschung um ehemaligen Bayern-Trainer Herbert bahnt sich an

Niklas Trettin 09.05.2026 • 12:21 Uhr Gordon Herbert könnte offenbar schon bald einen neuen Job im Basketball übernehmen. Der Weltmeister-Trainer von 2023 wird mit einem Engagement in Neuseeland in Verbindung gebracht.

Der frühere Bundestrainer Gordon Herbert steht offenbar vor einer neuen Aufgabe im Basketball. Laut Informationen von Fox Sports Australia soll der Kanadier künftig in Neuseeland arbeiten und den Club New Zealand Breakers aus Auckland übernehmen.

Eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Herbert selbst hat aber bereits Stellung bezogen. „Ich führe derzeit Verhandlungen mit drei Teams. Mit allen drei Klubs ist es ziemlich ernst. Für mich ist wichtig, dass ich die Nationalteam-Fenster mit Kanada bestreiten kann. Die Vereine sind dafür durchaus offen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem bestätigte Herbert, dass es bei den drei Vereinen nicht um deutsche Klubs gehe. Der 67-Jährige bekleidet ab Sommer das Amt des Nationaltrainers seines Heimatlandes Kanada und soll den Mitfavoriten bei der WM 2027 in Katar betreuen.

Basketball: Herbert führte Deutschland zum WM-Titel

Seinen größten Erfolg feierte Herbert mit der deutschen Nationalmannschaft, die er 2023 sensationell zum Titel bei der Weltmeisterschaft führte. Darüber hinaus holte das Team 2022 unter seiner Leitung EM-Bronze und belegte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris den vierten Platz.