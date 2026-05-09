Überraschung um ehemaligen Bayern-Trainer Herbert bahnt sich an

Der frühere Bundestrainer Gordon Herbert steht offenbar vor einer neuen Aufgabe im Basketball. Laut Informationen von Fox Sports Australia soll der Kanadier künftig in Neuseeland arbeiten und den Club New Zealand Breakers aus Auckland übernehmen.
Überraschung um Herbert bahnt sich an
Eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Herbert selbst hat aber bereits Stellung bezogen. „Ich führe derzeit Verhandlungen mit drei Teams. Mit allen drei Klubs ist es ziemlich ernst. Für mich ist wichtig, dass ich die Nationalteam-Fenster mit Kanada bestreiten kann. Die Vereine sind dafür durchaus offen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
Zudem bestätigte Herbert, dass es bei den drei Vereinen nicht um deutsche Klubs gehe. Der 67-Jährige bekleidet ab Sommer das Amt des Nationaltrainers seines Heimatlandes Kanada und soll den Mitfavoriten bei der WM 2027 in Katar betreuen.
Zuvor war er in der Basketball-Bundesliga aktiv, seine Zeit beim FC Bayern endete im Dezember 2025 vorzeitig nach rund eineinhalb Jahren.
Basketball: Herbert führte Deutschland zum WM-Titel
Seinen größten Erfolg feierte Herbert mit der deutschen Nationalmannschaft, die er 2023 sensationell zum Titel bei der Weltmeisterschaft führte. Darüber hinaus holte das Team 2022 unter seiner Leitung EM-Bronze und belegte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris den vierten Platz.
Mit einem Wechsel nach Auckland würde Herbert bald in der australischen Profiliga NBL arbeiten, die in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Bei den Breakers wäre er Nachfolger des bisherigen Cheftrainers Petteri Koponen.