BBL Finalserie: Ulmer Playoff-Party geht weiter

Favoritenschreck ratiopharm Ulm hat im Play-off-Finale das Auftaktspiel beim Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn gewonnen und ist dem sensationellen ersten Titelgewinn in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Schritt näher gekommen.

Durch ein 79:73 (42:35) stoppten die Ulmer den Bonner Lauf von 25 Ligasiegen in Serie und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 1:0. Schon am Sonntag kommt es bei den Baskets zum zweiten Duell.