Basketball: Ausgeruhte Bayern legen im Finale gegen Alba vor

In einer umkämpften Partie mit einem kuriosen Schlussviertel ging den Albatrossen am Ende die Kraft gegen die Münchner aus.

In einer umkämpften Partie mit einem kuriosen Schlussviertel ging den Albatrossen am Ende die Kraft gegen die Münchner aus.

Lucic und Obst glänzen

Während die Münchner durch ein 3:0 im Halbfinale gegen die Würzburg Baskets am Dienstag ausgeruht in die Partie gingen, hatte Alba nach dem Sieg im Entscheidungsspiel am Donnerstagabend gegen die Niners Chemnitz nur zwei Tage Vorbereitungszeit. Das nächste Spiel der Serie findet am Montag um 20.30 Uhr (Dyn) erneut in München statt.