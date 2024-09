Bayern-Boss Hainer: „Das nicht zu erreichen wäre eine Enttäuschung“

Mit namhaften Verstärkungen starten die Basketballer des FC Bayern München in die neue Saison. Bayern-Boss Herbert Hainer hat ein klares Ziel vor Augen.

Mit namhaften Verstärkungen starten die Basketballer des FC Bayern München in die neue Saison. Bayern-Boss Herbert Hainer hat ein klares Ziel vor Augen.

„ Wir haben im letzten Jahr national sehr gut performt “, sagte der 70-Jährige auf der Saisonauftakts-Pressekonferenz des Meisters und Pokalsiegers, fügte jedoch hinzu: „Aber fairerweise muss man auch sagen, dass wir etwas enttäuscht vom Abschneiden in der EuroLeague waren.“

Investition in die Mannschaft

Aus diesem Grund hätten sich die Bosse der Bayern nach der Saison zusammengesetzt und überlegt, was getan werden muss, „damit uns das nicht noch einmal passiert.“ Das Ergebnis: „Den Trainer zu verpflichten, der schon alles bewiesen hat“ und „weiter in die Mannschaft zu investieren.“

Gesagt, getan. Das Team wurde in diesem Sommer mit Gordon Herbert , ehemaliger DBB-Coach und Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft sowie namhaften Spielern verstärkt. Unter anderem wechselten die beiden DBB-Akteure Johannes Voigtmann und Oscar da Silva an die Isar.

FCB-Boss Hainer: „Wäre eine Enttäuschung“

Marko Pesic, Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, sieht die Münchner auf einem guten Weg. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien „viele Spieler in viel besserer Verfassung hier angetreten.“

„Insgesamt sehe ich eine Mannschaft, die etwas zu beweisen hat“, verriet der 47-Jährige und führte aus: „Die Voraussetzungen waren selten so gut wie jetzt.“

Wird Herbert auch in München zum Erfolgscoach?

Herbert hat bei der deutschen Nationalmannschaft gezeigt, dass er ein Team weiterentwickeln kann. Einer der weiß, was den 65-Jährigen auszeichnet, ist Andreas Obst.

Der deutsche Nationalspieler, der nun auf Vereinsebene mit Herbert zusammenarbeitet, fand lobende Worte für den Kanadier. Herbert sei jemand „der viel Wert auf Details legt“ und dabei „sehr mit seinen Spielern in Verbindung steht“, erzählte Obst.

Ob die Bayern mit Herbert ihr internationales Ziel schon in dieser Saison erreichen, bleibt abzuwarten. Erst mal steht für die Münchner Basketballer am kommenden Freitag der BBL-Auftakt gegen die Niners Chemnitz an.