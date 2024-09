Schiedsrichter-Revolution in der BBL

Die Easycredit Basketball Bundesliga ist in die neue Saison gestartet. Dabei gab es die Premiere des „Precision Time System“ - eine Neuerung, die nun auch in der BBL einkehrt.

In der Partie zwischen Rasta Vechta und den Telekom Baskets Bonn ist erstmals in der BBL das „Precision Time System“ eingesetzt worden. In den USA entwickelt - nun hat das System auch im deutschen Basketball seine Verwendung gefunden.