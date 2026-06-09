Goldcoach Herbert bekommt prominente Unterstützung

SID 09.06.2026 • 16:58 Uhr Sebastian Gleim zieht es zu Gordon Herbert nach Neuseeland. Die beiden kennen sich bereits aus der Basketball Bundesliga.

Weltmeistertrainer Gordon Herbert bekommt bei seinem neuen Arbeitgeber am anderen Ende der Welt Unterstützung aus der alten Heimat.

Wie Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners am Dienstag bekannt gab, schließt sich Sport-Geschäftsführer Sebastian Gleim künftig den New Zealand Breakers an und wird dort Lead Assistant Coach unter dem früheren Trainer von Bayern München.

Die Chance kam „aus heiterem Himmel“

Gleim hatte sein letztes Engagement in Frankfurt erst vor einem Jahr begonnen, zuvor war er bereits lange in unterschiedlichen Funktionen für den Hauptrunden-15. der vergangenen Saison tätig.

„Die Chance ist aus heiterem Himmel gekommen und zerreißt mich etwas“, erklärte der 41-Jährige, der künftig in der neuseeländischen Großstadt Auckland arbeiten wird. Die Breakers spielen in der National Basketball League (NBL) mit Teams aus Australien und Neuseeland.

Herbert, der die deutsche Nationalmannschaft 2023 sensationell zum Weltmeistertitel geführt hatte, begann sein Engagement dort erst vor wenigen Wochen. Es ist ein schnelles Wiedersehen.