Basketball-EM: Gala gegen Frankreich - Deutschlands „Maschine“ Johannes Thiemann liefert ab

J.T., wie Thiemann zumeist nur genannt wird („Meine Mama und vielleicht noch meine Frau nennen mich Johannes“), war von diesem Abend selbst begeistert. In einem kurzen Videoclip auf dem DBB-Twitter-Account sagte er breit grinsend: „Vielen Dank für euren Support, es war unglaublich. Es war eine unglaubliche Stimmung in der Halle.“ Unter lautem Gejohle der Teamkollegen fügte er noch hinzu: „Erster Sieg ist geschafft. Let‘s keep it going!“