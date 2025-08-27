"Hässlicher dunkler Fleck": Sorgen um deutschen EM-Star

Vincent Wuttke 27.08.2025 • 18:49 Uhr Isaac Bonga verletzt sich beim EM-Auftakt. Wie schwer hat es den deutschen Star erwischt?

Muss die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nach dem 106:76-Sieg zum Auftakt der EM gegen Montenegro einen herben personellen Rückschlag verkraften? Das ist bei den Szenen, die sich in der Schlussphase um Isaac Bonga abspielten, zumindest zu befürchten.

Der ehemalige Münchner trieb den Ball sechs Minuten vor dem Abpfiff nach vorne, spielte noch ab und fasste sich dann direkt an sein linkes Knie. Der beste Verteidiger der Mannschaft wurde direkt danach ausgewechselt und ging in die Kabine. Dort blieb er und kam auch nach dem Ende des Spiels nicht zurück, um mit den Kollegen zu feiern.

„Damit haben wir den hässlichen dunklen Fleck auf diesem Spiel“, haderte Magenta-Kommentator Michael Körner direkt nach der Szene.

Bonga steht bei Partizan Belgrad in der EuroLeague unter Vertrag und gilt in Europa als einer der besten Spieler auf der Flügelposition. Auch gegen Montenegro überzeugte der Weltmeister von 2023 mit sieben Punkten, drei Rebounds und zwei Assists in 18 Minuten Spielzeit.

Bonga verletzt ausgewechselt

In Abwesenheit des erkrankten Bundestrainers Álex Mumbrú sagte sein Co-Trainer Alan Ibrahimagic bei Magenta Sport: „Ich habe noch kein Update. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“

Wenig später fügte er bei der Pressekonferenz an: „Ich habe mit ihm ehrlich gesagt noch nicht gesprochen, nur mit den Ärzten. Wir wissen noch nicht, was es ist. Aber er wirkte sehr entspannt in der Kabine. Wir hoffen, er ist okay.“

Magenta-Experte Per Günther machte sich jedoch Sorgen: „Wenn man rennt und sich dann an eine Stelle oberhalb der Kniescheibe greift: Da fehlt mir die Fantasie um Dinge zu finden, die nicht schlimm sind.“

Dennis Schröder: „Ich mache mir keine Sorgen“

Anders sah es Kapitän Dennis Schröder. Der NBA-Star zeigte sich wenig beeindruckt von der Szene. „Ich habe es nicht gesehen. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Wir schauen gleich mal in der Kabine. Er ist aber sehr, sehr hart im Nehmen und ich mache mir daher keine Sorgen.“

Ein Ausfall von Bonga wäre ein herber Verlust, das unterstrich auch Moritz Wagner. Er stand beim WM-Coup 2023 mit auf dem Feld, verpasst die EM aber aufgrund eines Kreuzbandrisses und ist bei Magenta als Experte dabei.

