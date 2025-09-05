Basketball-EM: Deutschlands Basketballer auf der "Seite des Todes"

SPORT1 05.09.2025 • 18:38 Uhr Deutschland befindet sich bei der Basketball-EM 2025 voll und ganz in der Erfolgsspur. Die Idylle trübt jedoch, wenn man einen Blick auf den Turnierbaum wirft. In der spanischen Presse spricht man schon von der „Seite des Todes“.

Die deutschen Basketballer sind bei der EM 2025 bis jetzt nicht zu stoppen. Das DBB-Team gewann all seine fünf Gruppenspiele und ließ dabei rein gar nichts anbrennen. Der 107:88-Sieg gegen Litauen war noch das knappste Vorrunden-Ergebnis.

Stellt sich nur die Frage, wie viel sich die deutsche Nationalmannschaft dafür kaufen kann. Mit dem Beginn der K.o.-Phase beginnt das Turnier praktisch neu.

Vor dem Achtelfinale gilt der erste Blick dem Turnierbaum, der besagt, auf welche Nationen Deutschland schon vor einem möglichen Finale treffen kann. Dabei wird klar: Deutschland muss einen steinigen Weg bestreiten.

„Doncic auf der Seite des Todes“, titulierte die Marca bereits. Dies hat in dem Sinne auch etwas mit dem DBB-Team zu tun, da die Slowenen um den Lakers-Star Deutschlands Gegner im Viertelfinale sein könnten.

Basketball-EM: Deutschland zunächst gegen Portugal

Im Achtelfinale bekommt es Deutschland mit den Portugiesen (Samstag, ab 14:15 Uhr im LIVETICKER) zu tun. Dabei handelt es sich für Schröder, Wagner und Co. um eine ganz klare Pflichtaufgabe. Die Portugiesen sind mit zwei Siegen (Estland und Tschechien) und drei Niederlagen nur als Gruppen-Vierter ins Achtelfinale eingezogen.

In der Weltrangliste belegt Portugal lediglich Platz 56. Zum Vergleich: Deutschland belegt hinter den USA und Serbien Platz drei.

Basketball-EM: Deutschland droht Duell mit Doncic

Nach dem Portugal-Match würde Deutschland entweder auf Italien oder Slowenien treffen. Die Italiener sind als Gruppen-Zweiter der Gruppe C auf dem Papier der leichtere Gegner als Slowenien, Gruppen-Dritter in Gruppe D. Ein Duell mit Luka Doncic dürfte im Vergleich gefährlicher sein.

Erwischt der Lakers-Superstar einen Sahnetag, könnte Deutschland erstmals in die Bredouille kommen. Italien hat keinen Key-Player, vor dem sich das DBB-Team fürchten müsste.

Basketball-EM: Vorgezogenes Finale im Halbfinale?

Sollte Deutschland unter die besten vier Teams kommen, droht im Habfinale gleich das Duell mit dem nächsten Superstar. Die Rede ist von Serbiens Nikola Jokic. Was die Angelegenheit aber zusätzlich erschwert, ist, dass Serbien (Weltranglisten-Zweiter) noch einige weitere Top-Spieler zur Verfügung hat.

Die anderen möglichen Gegner im Halbfinale wären Frankreich (Weltranglisten-Vierter), Finnland und Georgien.

Basketball-EM: Turnierbaum auf dem Papier ungleich

Während auf der deutschen Seite des Turnierbaums mit Serbien und Frankreich die neben dem DBB-Team heißesten Titelanwärter anzutreffen sind, sieht das auf der anderen Seite ganz anders aus.

Hier tummeln sich Litauen, Lettland, Griechenland, Israel, die Türkei, Schweden, Polen sowie Bosnien und Herzegowina. Dies bedeutet, dass kein Top-8-Team der Weltrangliste mit dabei ist. Lettland und Litauen sind auf den Positionen neun und zehn liegend noch am besten platziert.