Basketball-EM: Halbfinal-Einsatz von Deutschland-Star ungewiss

Moritz Thienen , Maximilian Lotz 11.09.2025 • 19:38 Uhr Justus Hollatz muss im Viertelfinale gegen Slowenien verletzt raus. Ob er im EM-Halbfinale spielen kann, ist noch offen.

Es war der Wermutstropfen des dramatischen 99:91-Viertelfinalsiegs der deutschen Basketballer gegen Slowenien bei der EM: DBB-Star Justus Hollatz schied während des 2. Viertels verletzt aus. Auch am Tag danach konnte er noch nicht wieder trainieren.

Der 24-Jährige beobachtete die Trainingseinheit in Schlappen von der Bank aus. Eine MRT-Untersuchung vor Ort sollte am Donnerstag Aufschluss über die Schwere seiner Knöchelverletzung geben. Das genaue Ergebnis stand zunächst noch aus.

Ein Einsatz im Halbfinale gegen Finnland am Donnerstag (16 Uhr im LIVETICKER) ist aber nicht ausgeschlossen.

Basketball-EM: Obst hofft auf Hollatz-Einsatz

„Das gehört leider zum Sport dazu, solche Verletzungen. Das lässt sich leider nicht immer vermeiden. Wir hoffen jetzt mal, dass es bei Justus nicht so ernst ist und er morgen schon wieder spielen kann. Das ist gerade eher eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Andi Obst in einer Presserunde am Donnerstag.

Der Point Guard, der auf Klub-Ebene für den FC Bayern Basketball spielt, war bei einem Rebound-Versuch umgeknickt. Im Anschluss hielt sich Hollatz den rechten Knöchel - ehe er das Feld in Richtung Kabine verließ.

Voigtmann fehlt den deutschen Basketballern

Zuvor mussten die deutschen Basketballer im Lauf des Turniers bereits den verletzungsbedingten Ausfall von Johannes Voigtmann verkraften.