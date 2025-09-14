Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Basketball-EM
Basketball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Basketball-EM>

"Geile Scheiße!" Müller bejubelt deutschen EM-Titel

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

„Geile Scheiße!“ Müller emotional

Die deutschen Basketballer holen in einem wahren Krimi EM-Gold. Auch Ex-Bayern-Star Thomas Müller ist nach dem Triumph begeistert und sendet Glückwünsche.
Nicht nur Dennis Schröder glänzt im Finale der EuroBasket 2025 gegen die Türkei. Auch Isaac Bonga dreht mehrmals auf und krönt sich zum MVP des Endspiels.
SPORT1
Die deutschen Basketballer holen in einem wahren Krimi EM-Gold. Auch Ex-Bayern-Star Thomas Müller ist nach dem Triumph begeistert und sendet Glückwünsche.

Die deutschen Basketballer haben mit ihrem dramatischen Triumph bei der EM für Begeisterung gesorgt. Der frühere Bayern-Star Thomas Müller, der zuletzt mit einem Hattrick für die Vancouver Whitecaps glänzte, bejubelte den dramatischen 88:83-Sieg gegen die Türkei und sendete eine euphorische Videobotschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

„So sieht‘s aus Jungs! Geile Scheiße“, rief Müller jubelnd in die Kamera - und ballte die Faust. „Europameister samma! Double-Header! Weltmeister, Europameister, let‘s go, Boys!“

Beim Kurznachrichtendienst X schrieb der 36-Jährige dazu: „Wahnsinn! Gratulation ans deutsche Team.“ Und er gab den Feierbefehl: „Party on.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Freude auch bei Nowitzki und Becker

Auch andere Sport-Größen freuten sich mit den EM-Helden um Kapitän Dennis Schröder. So setzten etwa Boris Becker und Dirk Nowitzki unmittelbar nach dem Finalsieg Postings in den sozialen Netzwerken ab.

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Für Deutschland war es zwei Jahre nach dem Gold-Coup bei der WM die zweite EM-Krone, es ist die insgesamt vierte Medaille bei einer Europameisterschaft nach 1993 (Gold), 2005 (Silber) und 2022 (Bronze) für eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Gleichzeitig ist es das dritte Edelmetall für die goldene Generation mit Anführer Schröder, lediglich bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 war das Team zuletzt leer ausgegangen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite