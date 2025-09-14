"Geile Scheiße!" Müller bejubelt deutschen EM-Titel

Die deutschen Basketballer haben mit ihrem dramatischen Triumph bei der EM für Begeisterung gesorgt. Der frühere Bayern-Star Thomas Müller, der zuletzt mit einem Hattrick für die Vancouver Whitecaps glänzte, bejubelte den dramatischen 88:83-Sieg gegen die Türkei und sendete eine euphorische Videobotschaft.
„Geile Scheiße!“ Müller emotional
„So sieht‘s aus Jungs! Geile Scheiße“, rief Müller jubelnd in die Kamera - und ballte die Faust. „Europameister samma! Double-Header! Weltmeister, Europameister, let‘s go, Boys!“
Beim Kurznachrichtendienst X schrieb der 36-Jährige dazu: „Wahnsinn! Gratulation ans deutsche Team.“ Und er gab den Feierbefehl: „Party on.“
Freude auch bei Nowitzki und Becker
Auch andere Sport-Größen freuten sich mit den EM-Helden um Kapitän Dennis Schröder. So setzten etwa Boris Becker und Dirk Nowitzki unmittelbar nach dem Finalsieg Postings in den sozialen Netzwerken ab.
Für Deutschland war es zwei Jahre nach dem Gold-Coup bei der WM die zweite EM-Krone, es ist die insgesamt vierte Medaille bei einer Europameisterschaft nach 1993 (Gold), 2005 (Silber) und 2022 (Bronze) für eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB).
Gleichzeitig ist es das dritte Edelmetall für die goldene Generation mit Anführer Schröder, lediglich bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 war das Team zuletzt leer ausgegangen.