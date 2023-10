„Peinlich“: Meister Ulm geht unter

Bester Werfer in einer enttäuschenden Gästemannschaft war L.J. Figueroa mit 19 Punkten. Ulms Problem war die desaströse erste Halbzeit.

Gavel: „War eine peinliche Vorstellung“

„Wir waren gar nicht da in der ersten Hälfte, das war eine peinliche Vorstellung“, sagte Gavel in der Pause bei MagentaSport. Ulm war in Las Palmas zwar ordentlich ins Spiel gekommen, brach dann aber noch im ersten Viertel völlig ein.