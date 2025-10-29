Voigtmann mit emotionaler Rückkehr: "Einer der besten Spieler, die ich trainiert habe“

Moritz Thienen 29.10.2025 • 18:32 Uhr Die Basketballer des FC Bayern feiern einen emotionalen Comeback-Sieg gegen Real Madrid. Bei den Münchenern kehrt ein EM-Held zurück - und ist gleich wichtig.

Statement-Sieg für den FC Bayern gegen Real Madrid. Noch ohne den neuen Top-Star Spencer Dinwiddie, rangen die Münchener die Königlichen mit 90:84 nieder - auch weil einer endlich wieder dabei war: Johannes Voigtmann.

Der Welt- und Europameister kehrte nach seiner Knieverletzung, die er sich während der EM zugezogen hatte, endlich zurück und hatte gleich unglaublich großen Einfluss auf das Team.

„Ich habe es zuletzt schon gesagt. Die Rückkehr von Jo Voigtmann ist mindestens genauso wichtig, wie die Verpflichtung von Spencer Dinwiddie“, stellte Cheftrainer Gordon Herbert die Bedeutung seines Spielers heraus.

Voigtmann erzielte gegen Real Madrid zwar auf den ersten Blick nur drei Punkte und fünf Rebounds, doch übte speziell mit seiner Präsenz extremen Einfluss auf das Spiel aus. Das zeigen auch seine drei Steals und der beste Plus-Minus-Wert des Teams mit plus 16 in knapp 14 Minuten.

EuroLeague: Voigtmann sorgt bei Comeback für Highlights

In seinem ersten Spiel seit knapp zwei Monaten berief Herbert seinen Schlüsselspieler direkt in die Startformation. „Das war natürlich ein sehr großer Vertrauensbeweis, wenn du zwei Monate weg warst und direkt nach zwei Monaten starten darfst. Das schätze ich sehr“, freute sich Voigtmann auf SPORT1-Nachfrage.

Und Voigtmann zahlte das Vertrauen gleich zurück. Der gegen Real als Center eingesetzte Big Man bestimmte gleich in der Anfangsphase den Ton. Gleich sein erster Dreier nach wenigen Sekunden saß, inklusive emotionalem Jubelschrei.

Mit dem 33-Jährigen auf dem Parkett wirkten die Bayern wie ausgewechselt. Der FCBB spielte plötzlich wieder extrem schnell und erinnerte mit seinem Spiel wieder an das Team aus dem letzten Jahr, das die Fans begeisterte und aus den Sitzen riss.

Stellvertretend dafür war auch eine Szene in der Anfangsphase des Spiels. Nach erfolgreichen Freiwürfen von Real Madrid holte Voigtmann direkt den Ball aus dem Korb und warf das Spielgerät anschließend in seiner so unnachahmlichen Art in Football-Manier über das gesamte Feld zum nach vorne geeilten Vladimir Lucic.

Der fand mit einem weiteren Pass Andi Obst für einen offenen Dreier. Nach dem Treffer tobte der SAP Garden vor Begeisterung.

„Einer der besten Spieler, die ich jemals trainiert habe“

Aber nicht nur auf dem Feld wusste Voigtmann zu überzeugen, auch abseits ging er voran. Als er in der zweiten Halbzeit lange auf der Bank saß, wurde er zum emotionalen Motivator.

Als der enttäuschte Wenyen Gabriel nach einer Auswechslung auf die Bank schlich, war Voigtmann gleich zur Stelle, redete emotional auf den Center ein, klopfte ihm auf die Schulter und baute ihn auf.

„Er ist unglaublich wichtig für uns, speziell mit all seinen Werten, die er mitbringt und vorlebt. Er ist ein Anführer, egal ob in der Kabine oder auf dem Feld“, lobte ihn deshalb auch Gordon Herbert nach dem Spiel.

Der Bayern-Trainer geriet so richtig ins Schwärmen: „Er ist definitiv einer der besten Spieler, die ich je trainiert habe, als Mensch und auch als Spieler.“

Voigtmann ehrlich: „Es war eine harte Zeit“

Voigtmann selbst kam nach dem Spiel von SPORT1 auf das Lob seines Trainers angesprochen ins Schmunzeln. „Das nehme ich natürlich gerne an, aber ich glaube, da hat ein bisschen die Emotion des Sieges aus ihm gesprochen“, sagte er lachend.

„Wir kennen uns schon so lange und er weiß, was er an mir hat. Er weiß, dass ich die Teammates pushe und auch Energie gebe, wenn ich nicht spiele. Wir wissen beide, was wir aneinander haben“, stellte Voigtmann das gute Verhältnis mit seinem Cheftrainer heraus.

Als SPORT1 den 33-Jährigen anschließend darauf ansprach, wie gut es tut, nach der langen Verletzung zurück zu sein, reagierte er emotional: „Es war eine harte Zeit. Das war ein Prozess, der nicht so einfach war für mich. Ich bin ja auch schon etwas älter und da geht es dann eben manchmal nicht so gut. Deshalb bin ich jetzt einfach super, super happy wieder dabei zu sein.“

„Die letzten Tage im Training war es eigentlich noch nicht so gut, aber heute war zum Glück der erste Tag, wo es wieder so richtig gut ging. Ich freue mich einfach, dass es so gepasst hat.“