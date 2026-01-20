EuroLeague: Bayern verpassen vierten Heimsieg in Serie

SID 20.01.2026 • 22:41 Uhr Im Duell mit Belgrad um den deutschen Welt- und Europameister Isaac Bonga muss sich München geschlagen geben.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihren vierten Heimsieg in Serie verpasst.

Die Mannschaft von Headcoach Svetislav Pesic verlor am Dienstag gegen das serbische Schlusslicht Partizan Belgrad um den deutschen Welt- und Europameister Isaac Bonga mit 63:67 (32:34).

Bester Werfer des Spiels war Belgrads Cameron Payne mit 16 Punkten. Bonga, der 2024 von den Bayern nach Serbien gewechselt war, kam zudem auf sieben Zähler.