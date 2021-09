Gordon Herbert im Interview: Der Plan mit dem DBB, Schröder, Nowitzki

Herbert: Das Erste ist, dass man seine besten Spieler auf den Court bringen will. Dann will ich versuchen, die Spieler in ihre bestmögliche Verfassung zu bringen. Drittens will man die Spieler dazu bringen, sich wirklich zu engagieren. Am wichtigsten ist, dass es eine Ehre ist, sein Land zu vertreten. Für mich ist es eine Ehre, Deutschland zu coachen. Es ist eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Am Ende des Tages versuchen wir, besser zu werden. Das Ziel ist es, aufs Podium zu kommen und eine europäische Medaille zu holen.