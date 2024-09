Wagner-Brüder mit knallharter Abrechnung

In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ spricht Toni Kroos mit dem deutschen Basketball-Duo Moritz und Franz Wagner. Dabei teilen die beiden Basketballer auch ihre Gedanken zum tragischen Abscheiden bei Olympia gegen Frankreich.

Niederlage im Halbfinale, Niederlage im Spiel um Bronze - am Ende waren die olympischen Spiele in Paris für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft keine Erfolgsgeschichte.

„Ich habe da immer noch daran zu arbeiten und das war schon extrem schwierig für mich persönlich“, verriet Moritz Wagner in der neuen Folge von „Einfach mal Luppen“, dem Podcast von Toni und Felix Kroos. Der 27-Jährige klagte darüber, „dass alles sch***e lief.“

Moritz sieht die Gründe für die Niederlage beim eigenen Team: „Gefühlt hatten wir alle ein schlechtes Spiel und die hatten halt einen guten Tag. Das ist halt das Bittere am Sport, das macht Gewinnen auch so speziell.“ Deswegen gesteht sich der Power-Forward ein: „Im Endeffekt war es auch verdient.“

Emotional kann der 2,11 Meter große Hüne trotzdem noch nicht loslassen: „Verlieren passiert so, das kennt man als Sportler - aber die Art und Weise, das hat sich nicht verdient angefühlt, das hat sich nicht richtig angefühlt“, sagte Moritz über das Auftreten bis zum Halbfinale.

Positives Ende für Herbert „verschenkt“

Das verpasste Finale bei den Olympischen Spielen bezeichnet Moritz Wagner als „emotional eine der schwierigen Sachen, die ich erlebt habe in meiner Basketballkarriere.“ Für ihn ist klar: „Ich kann von den Olympischen Spielen jetzt erst mal nichts hören für eine Weile.“

Sein Bruder Franz bedauert auch, dass man Weltmeister-Trainer Gordon Herbert kein perfektes Ende bei der deutschen Nationalmannschaft ermöglicht hat: „Das war schon so eine Abschiedsstimmung, dann auch in der Kabine danach. Wir wussten, diese Truppe mit dem Trainerteam kommt so nicht noch mal zusammen.“