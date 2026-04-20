Hartenstein kündigt Comeback in der Nationalmannschaft an

Moritz Thienen 20.04.2026 • 15:05 Uhr Isaiah Hartenstein könnte schon im Sommer wieder für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auflaufen. Das macht der NBA-Star deutlich.

Gute Nachrichten für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft: Das DBB-Team kann schon in naher Zukunft wieder auf NBA-Star Isaiah Hartenstein bauen. Ein Comeback könnte es schon in diesem Sommer geben.

„Die Chance ist sehr groß. Ich habe schon mit dem Nationaltrainer (Álex Mumbrú; Anm. d. Red.) gesprochen. Ich werde auf jeden Fall bei den Qualispielen im August vor Ort sein. Noch ist nicht zu 100 Prozent klar, ob ich spielen kann, aber ich werde auf jeden Fall beim Team sein“, sagte Hartenstein in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.

Da wird Hartenstein dann auf jeden Fall vor Ort sein: „In meiner Situation ist es sehr wichtig, dabei zu sein. Ich will näher bei der Mannschaft sein, damit wir eine gute Chemie aufbauen können.“

Hartenstein: „Freue mich sehr drauf, nach Deutschland zu kommen“

In den vergangenen Jahren sei beim Vorhaben, für Deutschland zu spielen, immer etwas dazwischen gekommen: „Sei es, dass ich verletzt war oder bei Teams war, die mich nicht spielen lassen wollten, speziell als ich jünger war. Für mich war es zunächst wichtig, mich in der NBA zu etablieren. Das war mein Traum, als ich jung war. Zudem wollte ich meine Familie absichern. Jetzt bin ich aber voll etabliert.“

„Deshalb ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt, so viel wie möglich zu machen, um dem deutschen Basketball zu helfen. Ich möchte so viel ich kann zurückgeben“ erklärte Hartenstein: „Ich freue mich sehr darauf, nach Deutschland zu kommen und hoffentlich zu spielen.“

„Wir haben eine tolle Mannschaft und haben noch viele gute Jungs, die in Zukunft dazukommen werden. Das wird eine unglaublich aufregende Zukunft“, betonte Hartenstein, der 2018 das vorerst letzte Mal für die Nationalmannschaft auflief.

Hartenstein will zweiten NBA-Titel

Doch bevor er im Sommer nach Deutschland kommt, will er in der NBA seine zweite Meisterschaft gewinnen: „Das würde mir sehr viel bedeuten.“

Bisher gibt es mit ihm und Dirk Nowitzki erst zwei deutsche Spieler, die den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt gewinnen konnten. Hartenstein wäre der erste Spieler mit zwei Titeln.

„Wenn ich wieder den Titel hole und den Pokal wieder nach Deutschland bringe, würde das wieder sehr viel Aufmerksamkeit bringen und auch mehr Aufmerksamkeit für den deutschen Basketball. Das wäre sehr wichtig. Immerhin sind wir in der goldenen Ära des deutschen Basketballs“, sagte Hartenstein.

Die Chancen darauf stehen nicht schlecht. Die Oklahoma City Thunder sind der Topfavorit auf den Titel. Zum Playoff-Auftakt feierte OKC einen 119:84-Kantersieg gegen die Phoenix Suns.