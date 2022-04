DBB-Trainer Herbert: Schröder will "im Juni-Fenster spielen"

Auch der DBB-Präsident gab sich mit Blick auf die EM selbstbewusst. „Wir haben ein exzellentes Team. Wenn wir nach Berlin kommen, ist alles möglich“, sagte Ingo Weiss. Die deutsche Mannschaft könne „jeden Gegner in Europa schlagen. Der Bundestrainer will eine Medaille gewinnen. Ich habe da nichts gegen.“ Die Vorfreude auf die EM sei groß. „Der Karneval in Köln fängt nicht am 11.11., sondern am 1.9. an“, so Weiss.