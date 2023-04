Nächste WM nach Katar vergeben! Wüstenstaat schnappt sich nächstes Megaevent

Katar hat sich das nächste Topevent im Sport gesichert. Wie der Basketball-Weltverband FIBA am Freitag in der philippinischen Hauptstadt Manila verkündete, findet die Weltmeisterschaft 2027 in dem Emirat statt, das zuletzt auch Gastgeber der Fußball-WM war.

Menschenrechtsorganisationen und Klimaschützer hatten an der Fußball-WM in Katar immer wieder deutliche Kritik geübt. Auch und vor allem in Deutschland war die Austragung des Turniers auf breite Ablehnung gestoßen. Das DFB-Team hatte aus Protest in der Vorrunde mit einer Mund-zu-Geste posiert - was nicht überall gut ankam.