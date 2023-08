Basketball-Beben! Topstar schockt mit Nachricht kurz vor WM

Bundestrainer will "so schnell wie möglich" sechs Spieler streichen

Basketball-WM: Trainer Scariolo versteht Entscheidung

Der Guard der Cleveland Cavaliers hatte Spanien bei der Weltmeisterschaft 2019 in China zum Titel geführt und war gerade nach einer zweijährigen Pause in das Team von Cheftrainer Sergio Scariolo zurückgekehrt.

Trotz des sportlichen Verlustes zeigte Scariolo jedoch volles Verständnis für seinen Schützling. „In „La Familia“ kam der Mensch schon immer vor dem sportlichen Erfolg. All meine Liebe und meine Unterstützung geht an Ricky. Große Anerkennung, dass er alles mit dem Team geteilt hat und komplett transparent mit uns war. Er hat mit dieser Aktion erneut gezeigt, dass er immer als Vorbild vorausgeht“, schrieb der Erfolgstrainer auf Twitter.

Rubio galt einst als Wunderkind

Wie es mit Rubios Karriere weiter geht, bleibt offen. Der 32-Jährige verkündete in seinem Statement noch nicht das Ende seiner illustren Karriere, in der er bereits mit 15 Jahren bei Joventut Badalona sein Profi-Debüt feierte.

Nachdem er danach in immer noch jungen Jahren auch beim Top-Klub FC Barcelona überzeugte und die Fans mit seinen Zauberpässen begeisterte, war ein Wechsel in die NBA der nächste logische Schritt. Der Spanier wurde als nächstes Wunderkind gefeiert, eine große Karriere wurde prophezeit.

2011 ging es dann in die NBA, wo er bei seinen Stationen Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns und Cleveland Cavaliers aber nie so ganz die absoluten Mega-Erwartungen erfüllen konnte, was vor allem an seinem wackligen Wurf lag.