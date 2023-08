WM-Aus für Wagner? DBB gibt Update zu NBA-Star

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner bleibt nach seiner im Auftaktspiel gegen Japan erlittenen Knöchelverletzung wohl vom „Worst Case“ WM-Aus verschont. „Wir konnten schwere Verletzungen ausschließen, es ist jetzt nichts gebrochen oder ein Syndesmoseriss oder so. Sachen, die die WM beenden würden“, sagte Teamarzt Oliver Pütz am Samstag im Mannschaftshotel auf Okinawa.

„Heute Morgen geht es ihm auf jeden Fall besser als gestern. Wir haben heute Morgen noch ein MRT gemacht. Aber da ist das Problem, dass wir die Bildgebung noch nicht haben. Also wir können noch nicht sagen, was jetzt genau kaputt gegangen ist“, so Pütz.