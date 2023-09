Basketball-WM: Auch ohne Jokic: Serbien im Halbfinale

Das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic gewann sein Viertelfinale gegen Litauen am Dienstag in Manila mit 87:68 (49:38).

In der Vorschlussrunde treffen die Serben auf den Gewinner des Duells zwischen Kanada und Slowenien um Ausnahmekönner Luka Doncic, das am Mittwoch (14.30 Uhr MESZ/ MagentaSport ) ansteht.

Jokic hatte vor dem Turnier in Asien abgesagt, weil er sich nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft mit den Denver Nuggets ausgelaugt fühlte.

Neben dem zweimaligen MVP fehlt unter anderem in Vasilije Micic von Oklahoma City Thunder ein weiterer Top-Spieler.

In ihrer Abwesenheit führte Bogdan Bogdanovic den Vize-Weltmeister von 2014 gegen Litauen, das in der Zwischenrunde zuvor Topfavorit USA geschlagen hatte, mit 21 Punkten in die nächste Runde.