Basketball-WM: NBA-Legende wird nach USA-Pleite deutlich

Nach der WM-Halbfinalpleite gegen ein überragend aufspielendes deutsches Team ist klar: Die USA bleiben zum zweiten Mal in Folge ohne Titel bei einer Basketball-Weltmeisterschaft .

Ein Umstand, für den NBA-Legende Carmelo Anthony in einer von der FIBA veranstalteten Talkrunde mit Pau Gasol und Luis Scola deutliche Worte fand. „Seien wir ganz ehrlich, es ist eine Überraschung“, legte der 39-Jährige los und fügte hinzu: „Wir wollen es nicht beschönigen. Wenn man diesen Anspruch auf die Goldmedaille hat, dann ist das das, wonach man strebt.“

Dabei nahm er auch den US-Verband in die Verantwortung. Jeder müsse seinen eigenen Weg finden, um Gold zu erreichen. Doch er selbst würde gern „jedes Jahr die Besten rausschicken, um auf höchstem Niveau anzutreten“. Doch wisse er selbst, dass es nicht möglich ist, „jedes Mal die Besten zu schicken“. Anthony triumphierte dreimal mit Team USA bei den Olympischen Spielen, erlebte 2004 in Athen aber auch eine der größten US-Niederlagen. Nach einer Halbfinalniederlage gegen Argentinien reichte es damals nur zu Bronze.

Kerr schwärmt von Deutschland - und warnt die USA

Vor allem ein Spieler hatte es ihm dabei angetan: Andreas Obst . Der beste Werfer des DBB-Teams war in den Augen des US-Coachs „der Schlüsselspieler. Wir konnten ihn nicht kontrollieren“. Auch Anthony Edwards war von der Leistung des deutschen Guards beeindruckt. „Wir wussten, dass er ihr bester Schütze ist. Unser Gameplan war es, ihn aus dem Spiel zu nehmen, aber dann ist er einfach heiß gelaufen. Da müssen wir den Hut vor ihm ziehen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Geht es nach Kerr, ist das erneute Verpassen des Titels aber auch ein Zeichen für die Entwicklung im Welt-Basketball. „Wir haben nicht mehr 1992″, erinnerte er an die Dominanz des damaligen Dream Teams um Michael Jordan und Co. bei den Olympischen Spielen in Barcelona.