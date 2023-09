Basketball-WM: USA mit Machtdemonstration - und Liebes-Ansage an Schröder

Top-Favorit USA ist in eindrucksvoller Manier ins Halbfinale der Basketball-WM eingezogen und wäre dort der Gegner der deutschen Nationalmannschaft.

Der fünfmalige Weltmeister demontierte am Dienstag Italien im Viertelfinale in Manila mit 100:63 (46:24). In der Vorschlussrunde am Freitag würde das Team von Trainer Steve Kerr auf die Deutschen treffen, falls jene ihr Duell mit Lettland am Mittwoch (ab 10.45 Uhr im LIVETICKER) gewinnen.

Zumindest Lakers-Star Austin Reaves drückt dem DBB-Team die Daumen und hofft auf ein Aufeinandertreffen mit Ex-Teamkollege Dennis Schröder.

Reaves: „Drücke Schröder die Daumen“

„Ich liebe Dennis sehr. Ich kenne seine Frau und Kinder“, meinte der 25-Jährige, der auch einen deutschen Pass besitzt. „Jedes Mal, wenn ich nicht gegen ihn spiele, wünsche ich ihm nur das Beste. Deswegen drücke ich ihm auch die Daumen gegen Lettland.“

Paolo Banchero von den Orlando Magic sagte: „Die Spiele werden nur noch härter. Wir haben eines von zwei großartigen Teams vor uns, und gegen wen auch immer wir spielen, es wird ein großartiges Match sein.“

Bei den USA war Mikal Bridges vor 9764 Fans in der Mall of Asia Arena mit 24 Punkten bester Werfer. Die US-Amerikaner treten auf den Philippinen ohne die Superstars wie LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant an.

Nach dem enttäuschenden siebten Platz bei der WM 2019 in China trachten die USA nach Wiedergutmachung. Gleichzeitig könnten sie sich zum alleinigen Rekordchampion krönen. Aktuell kommt auch das nicht mehr existente Jugoslawien auf fünf Titel.

Auch Serbien stürmt ins Halbfinale

Bereits einige Stunden vor den Amerikanern war Serbien auch ohne NBA-Superstar Nikola Jokic ins Halbfinale gestürmt. Das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic gewann sein Viertelfinale gegen Litauen in dominanter Art und Weise mit 87:68 (49:38).

In der Vorschlussrunde fordern die Serben auf den Gewinner des Duells zwischen Kanada und Slowenien um Ausnahmekönner Luka Doncic, das am Mittwoch (14.30 Uhr MESZ) nach dem deutschen Spiel ansteht.

Jokic hatte vor dem Turnier in Asien abgesagt, weil er sich nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft mit den Denver Nuggets ausgelaugt fühlte. Neben dem zweimaligen MVP fehlt unter anderem in Vasilije Micic von Oklahoma City Thunder ein weiterer Top-Spieler.

In ihrer Abwesenheit führte Bogdan Bogdanovic den Vize-Weltmeister von 2014 gegen Litauen, das in der Zwischenrunde zuvor die USA geschlagen hatte, mit 21 Punkten in die nächste Runde.

