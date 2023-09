Basketballer im WM-Halbfinale: Olympia-Ticket sicher

Die deutschen Basketballer stehen erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale und haben das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sicher. Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder schlug im Viertelfinale von Manila/Philippinen Außenseiter Lettland 81:79 (36:34), am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) gibt es im Duell mit dem fünfmaligen Weltmeister und Topfavoriten USA die erste von zwei Chancen auf die erträumte Medaille.