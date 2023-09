Mega-Zitterpartie! Schröder schwach - aber Deutschland im WM-Halbfinale!

Gegen Lettland, das zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnahm, setzte sich das DBB-Team mit 81:79 durch. NBA-Star Schröder traf nur 4 seiner 26 Würfe.„Dennis ist auch nur ein Mensch, heute hatte er ein schweres Spiel“, meinte Bundestrainer Gordon Herbert, mit dem sich der Aufbauspieler im vergangenen Spiel noch heftig gezofft hatte, bei Magenta Sport und lobte Topscorer Franz Wagner (16): „Er ist eingesprungen.“

Herbert analysierte. „Wir wussten, irgendwann kommt so ein Stinker-Spiel. Wir müssen uns heute bei den Bankspielern bedanken. Wir hatten nur zehn Assists, das sagt glaube ich alles. Das war kein gutes Ballmovement. Aber wir haben in der Defensive gekämpft.“

"Kam mir vor wie Stunden!" So erlebte Andreas Obst die Lettland-Schlusssekunden

Erste WM-Medaille seit Nowitzki winkt

Erstmals seit der Ära von Dirk Nowitzki steht Deutschland damit unter den Top 4 der Welt. Vor 21 Jahren hatte das DBB-Team bei der WM in Indianapolis mit Turnier-MVP Nowitzki Bronze geholt.

Im Halbfinale 2023 steht nun das Duell mit den USA an, die sich schon am Dienstag deutlich mit 100:63 gegen Italien durchgesetzt hatten. Der Showdown mit den NBA-Stars steigt am Freitag.