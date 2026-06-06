"War nicht ganz cool": Baumann bricht sein Schweigen

Tobias Wiltschek 06.06.2026 • 23:42 Uhr Nationaltorwart Oliver Baumann findet nach dem Sieg des DFB-Teams im Test gegen die USA klare Worte zu seiner Degradierung zur Nummer 2.

Oliver Baumann hat mit bemerkenswerten Worten auf seine Degradierung zur Nummer 2 in der deutschen Nationalmannschaft reagiert.

Nach dem 2:1-Sieg im letzten WM-Testspiel in Chicago gegen die USA, bei dem er erneut eine starke Leistung gezeigt hatte, ließ der Torwart der TSG Hoffenheim tief in seine Gefühlswelt blicken.

„Ja, es war anfangs natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, sagte er bei RTL über die Entscheidung von Julian Nagelsmann für Manuel Neuer und gegen ihn.

Dennoch habe er keine Sekunde daran gedacht, hinzuschmeißen und sich aus dem Kader zurückzuziehen, betonte der 36-Jährige. „Mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und auch mitgehe. Also ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, nicht herzukommen.“

Es sei für ihn ja auch eine WM, sagte Baumann. Zu der reiste er aber schließlich nicht als Nummer 1, obwohl der TSG-Keeper nach dem Rücktritt von Manuel Neuer aus der Nationalmannschaft und den schweren Verletzungen von Marc-André ter Stegen die komplette WM-Qualifikation bestritt.

Baumann: „Ich würde es gerne dabei belassen“

Als er danach befragt wurde, ob er von der kurzfristigen Entscheidung pro Neuer nichts geahnt habe, wich Baumann aus: „Ich würde es jetzt gerne dabei belassen. Ich würde da jetzt nicht noch irgendwie weiter reingehen. Die Situation ist, wie sie ist. Ich konzentriere mich auf mich und die Mannschaft. Nur darum geht’s. Wir haben jetzt hoffentlich einige Wochen vor uns und geben alles für den Erfolg.“

Bundestrainer Nagelsmann hatte sich wenige Minuten zuvor beim 36-Jährigen bedankt und ihm vorbildliches Verhalten bescheinigt. Baumann sei „ein super Typ und auch ein sehr guter Torwart“, meinte der Bundestrainer.