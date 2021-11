Beachvolleyball: Nach Thole-Rücktritt sieht Julius Brink Probleme für Olympia 2024

Dabei biete die aktuelle Situation im Männer-Beachvolleyball gute Chancen bei den kommenden Olympischen Spielen. „Wenn man so ein bisschen in die internationale Konkurrenz schaut: Brasilien liegt am Boden, die Amerikaner auch“, erklärte er und fügte hinzu: „Die haben jetzt mit Sanders einen Hallen-Olympioniken, der mal umschult. Aber da ist nichts mehr da, was die Amerikaner bei den Männern im Beachvolleyball mal dargestellt haben.“