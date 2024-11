Beachvolleyball: Ein wohl lebensrettender Dopingtest

Daniel Kirchner durchlebt in den vergangenen Wochen eine belastende Zeit. Ein routinemäßiger Dopingtest rettete dem Beachvolleyballer indessen womöglich das Leben.

Daniel Kirchner durchlebt in den vergangenen Wochen eine belastende Zeit. Ein routinemäßiger Dopingtest rettete dem Beachvolleyballer indessen womöglich das Leben.

Dopingtests gehören normalerweise wohl zu den Prozeduren, die Sportler in ihrer Karriere nur ungern über sich ergehen lassen. Für Beachvolleyballer Daniel Kirchner war eine routinemäßige Kontrolle bei der German Beach Tour nun jedoch von lebenswichtiger Bedeutung.

Kurze Zeit nach den deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand erfolgte für den 24-Jährigen die Diagnose Krebs, welche nur im Rahmen der vorherigen Kontrolle festgestellt werden konnte.

Kirchner: „Im Nachhinein möglicherweise das Leben gerettet“

„Während der GBT (German Beach Tour; Anm. d. Red. ) in München unterzog ich mich routinemäßig einer Dopingkontrolle – etwas, das während Turnieren oft als lästig empfunden wird. Doch genau diese Kontrolle hat mir im Nachhinein möglicherweise das Leben gerettet“, vermeldete Kirchner vor rund einer Woche bei Instagram .

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich hatte Angst"

„Lange erzählte ich kaum jemanden darüber – die Aussage ‚Ich habe Krebs‘ kam mir einfach surreal vor und so versuchte ich die Konfrontation mit dieser Tatsache eher zu vermeiden“, führte er seine ehrlichen Worte aus. Vor allem „Gespräche mit Freunden, Familie und Ärzten“ hätten ihm letztlich geholfen, die Umstände zu bewältigen.

Kirchner mit wichtigem Appell

Abschließend appellierte der 24-Jährige an Menschen in einer vergleichbaren Situation: „Viele der Sorgen, die ein solcher Schicksalsschlag mit sich bringt, lassen sich oft lösen, wenn man bereit ist, Hilfe anzunehmen und aktiv nach Unterstützung zu suchen. Ebenso wichtig ist das Akzeptieren der Situation. Sich ständig zu fragen, warum ausgerechnet man selbst betroffen ist, bringt einen nicht weiter. Am Ende kann man die Situation nicht ändern – aber man kann entscheiden, wie man damit umgeht. Das Beste aus den Umständen zu machen und sich ein klares Ziel vor Augen zu setzen, kann helfen, auch die schwersten Zeiten zu überstehen.“