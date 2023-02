Leipzig-Star Gvardiol wäre fast Fischverkäufer geworden

Josko Gvardiol wollte seine Fußball-Karriere frühzeitig beenden, um seinem Vater auf einem lokalen Markt in Zagreb beim Verkaufen von Fischen zu helfen. Der Grund für sein Gedankenspiel waren die mangelnden Einsatzzeiten, die er damals in der Jugendmannschaft bei Dinamo Zagreb bekam.

Gvardiol musste damals täglich bereits um 4.00 Uhr morgens aufstehen, um seinen Vater auf dem Markt beim Fische verkaufen zu unterstützen. Der Leipziger hätte sich beinahe vollständig vom Fußball zurückgezogen, um in Vollzeit am Familiengeschäft teilzunehmen.

Mittlerweile dürfte der Kroate glücklich darüber sein, einen anderen Weg eingeschlagen zu haben. Gvardiol ist aktuell einer der Leistungsträger bei RB Leipzig und wird aufgrund seiner starken Leistungen sogar immer wieder mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

RB Leipzig: Gvardiol absoluter Leistungsträger

Seine Auftritte bei der Weltmeisterschaft in Katar befeuerten die Wechselgerüchte um ihn weiter. Der Innenverteidiger erreichte mit Kroatien den 3. Platz und brachte Kroatien im „kleinen Finale“ gegen Marokko mit seinem frühen Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße.

So besonders sind Messis Fußballschuhe

So besonders sind Messis Fußballschuhe

In der Champions-League Partie gegen Manchester City erzielte er per Kopf den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Für das Rückspiel in Manchester ist aufgrund der starken zweiten Halbzeit der Leipziger noch einiges möglich.