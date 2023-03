Chinesisches XXL-Menü! ManCity-Star Grealish verrät seine besondere Vorliebe

Sein Menü bestellt Grealish in der Regel zum Mitnehmen, um es in seiner nahegelegenen Wohnung zu genießen.

Grealish mit Manchester City nach München

Sportlich läuft es aktuell gut für Grealish, sein Coach Pep Guardiola lobte ihn im letzten Monat für seine verbesserte Entscheidungsfindung. Für ManCity geht es in den kommenden Wochen in die heiße Phase der Saison. In der Champions League trifft man auf den FC Bayern München und in der Liga steht am 33. Spieltag das Duell gegen den FC Arsenal bevor.