Bellingham lockt ManCity-Star über Instagram zum BVB

Auf einem der Bilder ist er zusammen mit seinen Teamkollegen feiernd nach dem Erfolg in der EM-Quali gegen Italien zu sehen. Ein weiteres zeigt sein Trikot und das von Jude Bellingham nebeneinander in der Kabine. „Perfekte Woche mit den Jungs. Was für eine Truppe“, schreibt er unter den Bildern.

Bellingham muss sich entscheiden

Nachdem der BVB in der Champions League gegen den FC Chelsea im Achtelfinale ausgeschieden ist, will man in der Liga nun so richtig angreifen und nach der jahrelangen Dominanz der Bayern wieder mal den Titel holen.