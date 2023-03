Familie Klopp im Babyglück! Liverpool-Trainer verrät süße Nachricht

Klopp ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet, die beiden brachten aus vorherigen Beziehungen jeweils einen Sohn mit in die Ehe. Dennis, der Sohn seiner Frau, wird nun Vater, berichtete Klopp in dem Gespräch bei Viaplay Sport Polska .

Liebe auf den ersten Blick!

Jürgen Klopp lernte seine Frau einst in Mainz kennen, als sie in der Kneipe kellnerte, in der er damals gemeinsam mit seinen Spielern feierte. Die beiden sind seitdem ein unzertrennliches Team und sollen bereits drei Tage nach ihrem ersten Aufeinandertreffen zusammengezogen sein.

Seit 2015 ist Klopp Trainer des FC Liverpool und hat seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis 2026 verlängert. Seine bisherige Zeit in Liverpool war mit dem Gewinn der Champions League 2019 und dem Titel in der Premier League 2020 äußerst erfolgreich.

In der aktuellen Saison durchlebt der 55-Jährige seine bisher schwierigste Phase in England. In der Liga hinken die Reds den Erwartungen deutlich hinterher, in der Königsklasse scheiterten sie im Achtelfinale deutlich im Duell mit Real Madrid.