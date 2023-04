Künstler begeistert mit exzentrischen Haaland-Bildern

So ist Haaland auf O‘Keefes Profil auf Instagram unter anderem angelehnt an das Wahlplakat von Barack Obama oder in der berühmten Szene von Jack und Rose aus dem Film Titanic zu sehen.

Haaland wegen seiner Treffer im Fokus des Künstlers?

In den Fokus für seine Werke dürfte Haaland jedoch auch durch seine sportlichen Leistungen gerückt sein. In der laufenden Saison hat er für Manchester City wettbewerbsübergreifend bereits unglaubliche 48 Tore erzielt. In der Königsklasse führt er aktuell die Torjägerliste mit zwölf Treffern an und trifft dort im Halbfinale auf Real Madrid.