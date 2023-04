Erlling Haaland gefeiert: "Der Menschenfresser kommt“ - Pressestimmen zum Bayern-Aus gegen ManCity

Hoeneß in Bayern-Kabine! Was Sie im TV nicht sahen

England:

BBC: „Die Entscheidung des FC Bayern, Julian Nagelsmann zu entlassen und durch Tuchel zu ersetzen, hat einige Fragen aufgeworfen. Zwei Siege in sechs Spielen, darunter das Ausscheiden in der Champions League und im deutschen Pokal, haben viele fragen lassen, ob es die richtige Entscheidung war. Es ist der schlechteste Start eines Bayern-Bosses seit Sören Lerby im Jahr 1991. Schon vor Tuchels Ankunft fehlte dem Verein die Aura der vergangenen Jahre.“

The Mirror: „Bye-bye Bayern! One Haal of a Player. Haaland ist der Größte... for Real.“