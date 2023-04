Wintersport: Neues Skisprung-Traumpaar! ÖSV-Stars im Liebesurlaub

Fettner und Eder turteln in Thailand

Ob am Strand, beim Segeln, oder im Pool: Es ist unübersehbar, dass beide ihre gemeinsame Zeit auf der Insel Ko Phangan genießen. Frische Kraft tanken und dann die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff nehmen, ist das Motto.

Mit dem ÖSV-Team gewann der 2013 in Val die Fiemme WM-Gold in der Mannschaft, 2022 holten Fettner & Co. dann auch Olympia-Gold in Peking. Dort gewann er sensationell auch Silber im Einzel auf der Normalschanze – trotz seines damals bereits fortgeschrittenen Alters von 36 Jahren.