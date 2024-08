Zoff mit Ex-Mann Ralf: Cora Schumacher plant rigorosen Schnitt

In der RTL -Sendung „Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach“ ließ sich Cora Schumacher von Moderatorin Olivia Jones als „Cora Brinkmann“ vorstellen. Daraufhin fragte Co-Moderatorin Angela Finger-Erben: „Bist du jetzt offiziell Frau Brinkmann?“ Cora Schumacher antwortete: „Nein, aber ich möchte mich nächstes Jahr gern beim Dschungelcamp bewerben, als Caroline Brinkmann.“

„Klingt wie ein neuer Lebensabschnitt für dich“, fügte Olivia Jones an. „So in etwa. Noch mal alles jetzt von vorn anfangen“, betonte Schumacher und ergänzte: „Gesund, gut drauf, glücklich, fröhlich. So wie die Caroline früher war.“