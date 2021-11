Die 10 größten Casinos in Las Vegas am Strip und in Downtown mit Bellagio, MGM und Venetian

Die meisten kennen den Circus Circus wegen seines „Adventuredome“-Zeltes mit Fahrgeschäften und Spielen für Kinder und Jugendliche. Es ist aber auch eines der größten Casinos in Las Vegas. Die Lage am nördlichen Strip ist allerdings nicht optimal. Zudem ist das Circus Circus schon etwas in die Jahre gekommen, so dass die meisten Vegas-Besucher ihr Geld lieber in einem spektakuläreren Casino auf dieser Liste riskieren.