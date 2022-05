kostenlose online slots

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt nach wie vor auf Automatenspielen, aber es hat sich auch in anderen Bereichen ausprobiert. Sie versuchten sich mit einigem Erfolg an verschiedenen Tischspielen und Video-Poker-Versionen. Im Jahr 2011 erwarb Novomatic das Unternehmen Greentube und erweiterte damit sein Angebot an Veröffentlichungen. Mit über 40 Jahren Erfahrung hat Novomatic eine Vielfalt an Spielen entwickelt. In diesem Artikel werden wir uns einige Titel ansehen, die Spieler kennen und lieben.