German Darts Grand Prix: Seriensieger van Gerwen ist der Gejagte

Auch in diesem Jahr geht er als Favorit an den Start. „Man muss van Gerwen als heißen Kandidaten nennen, weil er alleine schon durch über 30 European Titel – viele davon in Deutschland – auch hierzulande eine große Beliebtheit genießt. Das ist für Spieler wie ihn sehr wichtig und pusht seine Leistung auch immer um gefühlt fünf Prozent nach oben“, meint Marijanovic bei SPORT1.