Darts Premier League: Wade siegt im vierten Anlauf - Price verpasst Finale

Clayton hatte in seiner ersten Partie des Abends in einem hochklassigen Match Michael van Gerwen mit 6:5 bezwungen. Auch zwei Highfinishes in Folge, als MvG jeweils die 152 auscheckte, konnten den Niederländer nicht retten. Er behält jedoch die Führung in der Premier League, wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung vor Clayton.