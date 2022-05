Darts: Der Wade-Effekt! Wie James Wade den Drei-Dart-Average aushebelt

Dazu trug er sich 2009 auch schon in der Premier League in die Siegerliste ein. In diesem Jahr ist er dort mit zwei Tagessiegen und drei weiteren Finalteilnahmen erneut auf Playoff-Kurs. Auch am 13. Spieltag in Glasgow gehört er wieder zu den Anwärtern auf den Tagessieg. (alle Spiele LIVE auf SPORT1)